गहलोत-पायलट का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर राजनीति में क्या संकेत दे रहे राहुल गांधी ? होगा बड़ा बदलाव...

Jaipur

oi-Kamlesh Keshote

जयपुर 13 जुलाई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ अपनी फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो से राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मनमुटाव जगजाहिर है। सचिन पायलट ने 2 साल पहले सरकार में तरजीह न मिलने पर अशोक गहलोत से नाराज होकर बागी रुख अपना लिया था। इसके बाद पायलट को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। पार्टी के बड़े नेताओं के समझाने पर पायलट वापस पार्टी में तो लौट आए। लेकिन गहलोत से उनकी तकरार अब भी बरकारार है। इस पूरे मामले पर पायलट की चुप्पी प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है।

Congress Chintan Shivir: क्या कांग्रेस के नेता अब ट्रेनिंग स्कूल में तैयार होंगे ?

पायलट के खिलाफ गहलोत कोई मौका नहीं चूकते

पायलट पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के समझाने पर वापस लौट आए। लेकिन अशोक गहलोत पायलट के खिलाफ टिप्पणी करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। इस पर पायलट की चुप्पी और राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों दिल्ली में पायलट की तारीफ किया जाना राजस्थान की सियासत के लिए बड़ा संदेश था। इसके ठीक बाद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ अपनी फोटो साझा कर सियासत को एक बार फिर तूल दे दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर फोटो डालते हुए लिखा कि जो कहा, सो किया, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता से किया एक और वादा निभाया है।

पायलट ने 2 साल पहले की थी बगावत

अपनी ही सरकार में तवज्जो न मिलने से खफा होकर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार से बगावत कर ली थी। पायलट अपने समर्थक विधायकों को लेकर गुड़गांव के मानेसर में बैठ गए थे। इसके बाद राजस्थान में गहलोत सरकार अस्थिर हो गई थी। पार्टी आलाकमान ने इस गुस्ताखी पर पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। तब से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान जारी है। पायलट का दावा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार उनकी मेहनत का नतीजा है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।

राहुल गांधी ने की पायलट की तारीफ

पिछले दिनों दिल्ली में पार्टी नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने धैर्य रखने की बात करते हुए पायलट की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा कि देखिए पायलट भी बैठे हैं। इन्होंने भी धैर्य रख रखा है। राहुल गांधी द्वारा पायलट की तारीफ किए जाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असहज हो गए थे। इसके बाद से यह माना जा रहा है कि राजस्थान में पार्टी आलाकमान बड़े बदलाव के मूड में है। तब से ही प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर बदलाव की अटकलों का दौर जारी है। राहुल गाँधी ने सोशल मीडिया पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की फोटो शेयर कर इसे और हवा दे दी है।

English summary

What message is being given in politics by increasing stature of Sachin Pilot, photo with Rahul Gandhi, Gehlot and Pilot is viral on social media