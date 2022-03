बम विस्फोट की साजिश नाकाम, राजस्थान के निंबाहेड़ा में कार से विस्फोटक सामग्री जब्त, 3 लोगों को पकड़ा

Jaipur

oi-Vishwanath Saini

जयपुर, 31 मार्च। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक कार से 12 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में पांच अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है।

राजस्थान एसओजी और एटीएस ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा सदर पुलिस थाना इलाके में नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका गया। तलाशी में उसमें से कुल 12 किलोग्राम विस्फोटक, बैटरी के साथ तीन ऑपरेटिंग घड़ी व तार के साथ तीन कनेक्टर आदि बरामद हुए।

गुरुवार को एसओजी और एटीएस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए लोगों में से दो मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं। कार भी मध्य प्रदेश की है। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) पूरे मामले की जांच कर रहा है।

Rajasthan | On 30th March, a suspicious car was stopped and checked in Chittorgarh. 12 kgs of explosive substances & other material seized from occupants of the car. Case registered under Explosive Substances Act, 1908 & UAPA. Three people arrested, 5 rounded up for questioning pic.twitter.com/7Xn9mEF7Jp