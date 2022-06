Local Election: तैयार हो गया ‘चुनावी अग्निपथ’, मैदान छोड़ भागे प्रत्याशियों से किसी को राहत तो किसी को चुनौती

Jabalpur

जबलपुर, 22 जून: किसी खेल के मैदान की तरह चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने वाले खिलाडियों की असली अग्निपरीक्षा अब शुरू हो गई है। मप्र के नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी के आखिरी दिन सभी की निगाह बागियों और वोट काटू निर्दलियों पर थी। दोपहर के तीन बजते ही चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की तस्वीर साफ़ हो गई। महाकौशल अंचल की धुरी माने जाने वाले जबलपुर शहर के नगर-निगम चुनाव में महापौर पद के 11 और कुल 79 वार्ड पार्षदों के लिए 364 प्रत्याशी मैदान में हैं।

