जो मारियुपोल हारेगा, वो युद्ध हारेगा, जानिए क्यों यूक्रेन जंग हारेगा, लेकिन आजोव रेजिमेंट अमर हो जाएगा?

कीव, अप्रैल 20: यूक्रेन के दक्षिण में स्थिति मारियुपोल शहर अब चंद घंटों की लड़ाई के बाद रूस के नियंत्रण में जा सकता है, लेकिन अभी भी आखिरी लड़ाई बाकी है। यूक्रेनी सैनिकों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है, कि अगर वो सरेंडर करते हैं, तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन, यूक्रेन ने साफ कहा है, मरते दम तक लड़ेंगे। तो आखिरी ऐसी क्या बात है, कि मारियुपोल को लेकर ना ही रूस एक कदम पीछे हटना चाहता है और ना ही यूक्रेन टस से मस होना चाहता है? मारियुपोल को लेकर अमेरिका भी परेशान क्यों है? और अगर मारियुपोल शहर रूस के पूर्ण नियंत्रण में चला जाएगा तो क्या होगा? आइये जानते हैं, कि मारियुपोल में रूस अगर जीत भी जाता है, तो फिर वो क्यों हारा हुआ ही माना जाएगा?

The Battle of Mariupol City is one of the most important in the Ukraine War. Know why Ukraine will be handicapped as soon as the city of Mariupol is taken under the control of Russian troops?