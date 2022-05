बॉयफ्रेंड का बदला! गर्लफ्रेंड ने की बेवफाई, तो चेहरे पर बनवा दिया अपने नाम का परमानेंट टैटू

International

oi-Artesh Kumar

साओ पाउलो, 28 मई : प्यार में नफरत की कोई जगह नहीं होती। लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो प्रेम की आड़ में दुश्मनी निकालने से नहीं हिचकते हैं। ऐसी ही एक घटना दक्षिणी ब्राजील के साओ पाउलो राज्य की है, जहां 18 वर्षीय तायने काल्डास नाम की लड़की को उसके एक्स-बॉयफ्रेंड( Ex-Boyfriend) ने उसे किडनैप कर उसके चेहरे को खराब कर दिया।

English summary

Young womans abusive ex-boyfriend kidnapped her and tattooed his name across her face against her will after she broke up with him