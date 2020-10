Viral Video: हवा में हाथ लहराए खुशी से साइकिल चला रही थी महिला, लेकिन एक गलती की वजह से हो गई गिरफ्तार

International

oi-Shilpa Thakur

ईरान। दुनियाभर के देशों में महिलाओं के रहन सहन का तरीका अलग-अलग है। कहीं महिलाएं खुशी से अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं और अपने फैसले खुद लेती हैं। तो कहीं महिलाओं को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके तहत उन्हें अपने कपड़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना करने पर उनकी गिरफ्तारी तक हो जाती है। ऐसा ही एक मामला ईरान से भी सामने आया है। यहां एक महिला को महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह सड़क पर बिना हिजाब पहने साइकिल दौड़ा रही थी।

“Her motive for committing this action is being investigated,” the governor of Najafabad said.

Motive of woman cycling without a #hijab in #Iran is the same as any woman anywhere. She wants to ride a bike wearing whatever the hell she wants.https://t.co/zQMbN1Rkhx pic.twitter.com/DSnn63Qw6Q