Omicron की दहशत के बीच आई Good News, तो क्या कोरोना का खात्मा करेगा ये वेरिएंट?

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जवनरी 04: कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट रिकॉर्ड रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल रहा है और पिछले एक हफ्ते में पूरी दुनिया में एक करोड़ नये मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं और नये अध्ययनों से पता चला है कि, ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में संक्रमण के हर रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, लेकिन क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट ही कोरोना वायरस महामारी को दुनिया से खत्म कर देगा या ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस को इतना कमजोर कर देगा, कि इंसानों पर इसका असर नाममात्र ही रह जाएगा? वैज्ञानिकों ने स्टडी के दौरान बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं।

English summary

Will the Omicron variant eliminate the corona epidemic from the world. After all, what evidence has been found in the hands of scientists, due to which this possibility has been expressed.