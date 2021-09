WHO नई टीम के साथ फिर शुरू करेगा कोरोना वायरस उत्पत्ति की जांच, क्या चीन से मिलेगी इजाजत?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 28: विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एक नई जांच टीम के साथ कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए नई टीम बनाया है, जिसमें करीब 20 वैज्ञानिक शामिल हैं। लेकिन, सवाल ये है कि क्या डब्ल्यूएचओ की इस नई टीम को चीन में जाने की इजाजत मिलेगी?



The WHO is fully prepared to re-investigate the origin of the corona virus and this time the virus will be investigated with a new team.