हर हफ्ते मर रहे 70 हजार, नये वेरिएंट के आने का है परफेक्ट समय... WHO की नई चेतावनी से हड़कंप

oi-Abhijat Shekhar

म्यूनिख, फरवरी 19: कोरोना वायरस का ग्राफ भले ही इस वक्त काफी कम हो गया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट से भारत भले ही काफी हद तक बचकर निकल गया हो, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर लापरवाह होने की जरूरत नहीं है और कोरोना का खतरा अभी बिल्कुल भी टला नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को लेकर नई चेतावनी दी है और कहा है कि, इस वक्त जो स्थिति है, वो कोरोना वायरस के नये वेरिएंट के पैदा होने के लिए काफी उपयुक्त स्थिति है।

English summary

WHO chief has said that this is the perfect time for new variants of the corona virus to arise and spread.