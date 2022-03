जब 16 साल के बच्चे की जेब में रखे पासपोर्ट ने बचाई जान, रूसी गोलाबारी की चपेट आया था

International

मारियूपोल, 2 मार्च: यूक्रेन के एक बच्चे की जान रूसी हमले में इसलिए बच गई कि उसकी जेब में यूक्रेनियन पासपोर्ट पड़ा हुआ था। यह दावा खुद यूक्रेन सरकार की ओर से किया गया है और पासपोर्ट की जो तस्वीर जारी की गई है, उसमें छर्रा भी फंसा हुआ दिख रहा है, जो पाासपोर्ट को पार नहीं कर पाया। नहीं तो बच्चे की जान जा सकती थी। हालांकि, बच्चा फिर भी जख्मी हुआ है और उसके ऑपरेशन की नौबत आई है। इस बीच रूसी सेना की ओर से यूक्रेन के शहरों पर गोलाबारी और बमबारी करने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अबतक रूसी हमले में 2,000 से अधिक सिविलियन के मारे जाने का आरोप लगाया है।

A piece of shrapnel stuck in Ukrainian passport. It saved life of the 16 year boy. The boy is in surgery now. Shelling of the city continues.

A Ukrainian passport in a pocket saved the life of a 16-year-old in Ukraine, in Russian shelling in the city of Mariupol and in need of surgery