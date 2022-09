पुतिन ने यूक्रेन को जंग की आग में झोंका! महिलाओं का अपमान हुआ, जेलेंस्की ने कहा, 'रूस को सजा मिलनी चाहिए'

International

कीव/संयुक्त राष्ट्र, 22 सितंबर : यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy) ने रूस के लिए सजा की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में जेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में एक विशेष न्यायाधिकरण का आह्वान करते हुए कहा कि, रूस ने यूक्रेन पर जंग थोपने का काम किया है और जिसके कारण देश में हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के शहरों को मलबों तब्दील कर दिया है इसके लिए रूस को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

"A crime has been committed against Ukraine, and we demand just punishment," he told the UN body. "Ukraine demands punishment for trying to steal our territory," Zelenskyy said."Punishment for the murders of thousands of people. Punishment for tortures and humiliations of women and men,"