यूक्रेन में जंग के बाद पहली बार रूस से बाहर निकलेंगे पुतिन, इस देश का करेंगे दौरा

मॉस्को, 28 जून : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (vladimir putin) यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार देश से बाहर का दौरा करेंगे। पुतिन ने इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया था, तब से वह रूस की सुरक्षा से बाहर नहीं निकले थे। जानकारी के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति पुतिन मंगलवार से मध्य एशिया के दो छोटे पूर्व सोवियत देशों की यात्रा करने जा रहे हैं।

पुतिन का व्यस्त कार्यक्रम

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव (Kremlin spokesman Dmitry Peskov) ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को ताजिकिस्तान का दौरान करेंगे। इस दौरे के क्रम में वे दुशांबे में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन (Emomali Rahmon) के साथ बातचीत करेंगे।

पुतिन के खास हैं इमोमाली

इमोमाली को पुतिन का करीबी सहयोगी माना जाता है। इसके बाद कैस्पियन सागर देशों के शिखर सम्मेलन के लिए बुधवार को तुर्कमेनिस्तान जाएंगे। फिर वे मॉस्को में बातचीत के लिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो से मिलेंगे।

पुतिन इससे पहले चीन गए थे

पुतिन आखिरी विदेश दौरे पर फरवरी में चीन गए थे, जहां शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। रूस की सरकारी मीडिया के अनुसार, यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देने के बाद यह व्लादिमीर पुतिन की पहली विदेश यात्रा होगी।

24 फरवरी को यूक्रेन में जंग शुरू हुई थी

पुतिन ने 24 फरवरी को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देकर यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया था। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन के हजारों आम नागरिकों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग पलायन कर चुके हैं।

जंग के कारण भुखमरी की नौबत

वहीं, यूक्रेन में जंग के कारण दुनिया में भुखमरी की नौबत भी आने वाली है। यह चेतावनी खुद डब्ल्यूएचओ ने दी है। साथ ही जंग के कारण अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है।

Russian President Vladimir Putin will travel to Tajikistan on Tuesday and later visit Turkmenistan for a summit of Caspian Sea nations, his spokesman said, in the first foreign trip by the Russian leader since the invasion of Ukraine in February.