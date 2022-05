पुतिन के सहयोगी ने कहा, यूक्रेन के बाद फिनलैंड-स्वीडन नहीं, अब इस देश की बारी है

International

oi-Sanjay Kumar Jha

मास्को, 26 मईः रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मित्र रमजान कादिरोव ने खुलासा किया है कि अब यूक्रेन के बाद पोलैंड का नंबर है। उन्होंने पोलैंड को चेतावनी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन का मुद्दा 'खत्म' हो चुका है और अब उनकी दिलचस्पी पोलैंड में है।

#Putin's warlord-president of #Chechnya, Ramzan Kadyrov, says: "The issue of #Ukraine is closed ... I'm interested in #Poland". Says Warsaw should stop supplying weapons and "beg ... official forgiveness" or the Russian army will come for them 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/bjAR4x6XUE