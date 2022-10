विजया गाड्डे ने ट्रंप से लिया था पंगा! मस्क ने निकाला, अब Twitter से 610 करोड़ रुपये लेकर होंगी विदा

International

oi-Artesh Kumar

ट्विटर (Twitter) को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) ने आखिरकार (Twitter Deal) खरीद ही लिया। मस्क ट्विटर विवादों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए थे। सात महीनों से चल रही 44 अरब डॉलर की डील गुरुवार को पूरी हो गई। ट्विटर (Twitter) के मुखिया बनते ही एलन मस्क ने सबसे पहले कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल, पॉलिसी हेड और लीगल मामलों की टॉप अधिकारी विजया गाड्डे, सीएफओ नेड सेगल और जनरल काउंसल सीन एजेट को नौकरी से निकाल दिया।

English summary

Despite their disagreement with Musk, the three are leaving with sizable payouts; according to The Free Press Journal, Gadde received the most money, at Rs 610 crore, followed by Segal at Rs 544 crore and Agarwal at Rs 536 crore. Meanwhile, several right-wing Twitterati groups are jubilant that Gadde has been fired.