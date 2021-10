इस देश की 99 प्रतिशत आबादी का कोरोना वायरस टीकाकरण पूरा, दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा

International

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। पलाऊ (एक छोटे से प्रशांत देश) की 99 प्रतिशत आबादी को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जो कि किसी भी देश का सबसे अधिक टीकाकरण प्रतिशत है। रेड क्रॉस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस (IFRC) ने कहा कि पलाऊ की 12 वर्ष से अधिक उम्र के 99 प्रतिशत लोगों को कोरोना की दोनों डोज दी जा चुकी हैं, जो कि उल्लेखनीय कदम है।

बता दें कि पलाऊ की कुल आबादी 18,000 है जिसमें से 16,152 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। IFRC के प्रशांत कार्यालय की प्रमुख केटी ग्रीनवुड ने कहा, 'पलाऊ, फिजी और कुक आइलैंड्स सहित कई प्रशांत देशों में उच्च टीकाकरण दर तक पहुंचने की सफलता का जश्न मनाना महत्वपूर्ण है।' हालांकि, ग्रीनवुड ने कहा कि यह 'महत्वपूर्ण है कि हम चक्रवात के मौसम से पहले सभी को टीका लगाने की कोशिश करें, जिससे घरों, बुनियादी ढांचे और कोरोना को कम करने के लिए जरूरी संसाधनों और सेवाओं को नुकसान होने का खतरा है।'

न्यूजीलैंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च के अनुसार, नवंबर और अगले अप्रैल के बीच दक्षिण-पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में 12 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ सकते हैं। निकाय ने कहा कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में 500 द्वीपों का एक द्वीपसमूह पलाऊ टीकाकरण के मामले में पुर्तगाल से भी आगे निकल गया है, जिसे दुनिया के सबसे अधिक टीकाकरण वाले देशों में शामिल किया गया था और जिसकी 80 प्रतिशत आबादी को सितंबर तक कोरोना का टीका लग चुका था। रेड क्रॉस ने आगे कहा कि प्रशांत देश प्रति व्यक्ति आधार पर वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के अग्रणी देश हैं।

उन्होंने कहा कि 17,000 की आबादी वाले कुक आइलैंड्स की 96 प्रतिशत आबादी को कोरोना के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं जबकि फिजी जिसकी आबादी 896,000 है कि 96 प्रतिशत पात्र आबादी को पहली डोज दे दी गई है। हालांकि इस क्षेत्र के अन्य छोटे देशों जैसे सोलोमन द्वीप, और 1,19000 की आबादी वाले किरिबाती ने अपने 10 प्रतिशत से भी कम लोगों को कोरोना का टीका लगाया है। वहीं पापुआ न्यू गिनी की आबादी के 1 प्रतिशत से भी कम लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगी हैं।

