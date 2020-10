VIDEO: तीखे सवालों से परेशान होकर इंटरव्यू बीच में छोड़कर भाग गए डोनाल्ड ट्रंप

International

oi-Richa Bajpai

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के इंटरव्‍यू की एक क्लिप जमकर ट्विटर पर वायरल हो रही है। इस क्लिप में रिपब्लिकन पार्टी के राष्‍ट्रपति ट्रंप को असहज सवालों के बीच इंटरव्‍यू बीच में छोड़कर जाते हुए देखा जा सकता है। अमेरिकी टीवी नेटवर्क सीबीएस के शो 60 मिनट्स में रविवार को डोनाल्‍ड ट्रंप का इंटरव्‍यू लिया गया। राष्‍ट्रपति ने शो को बीच में ही खत्‍म कर दिया और वह शो से उठकर चले गए। अब तक इस क्लिप को 40 लाख बार देखा जा चुका है।

रविवार को जो इंटरव्‍यू हुआ उसे जर्नलिस्‍ट लेस्‍ले स्‍थेल ने डोनाल्‍ड ट्रंप से सवाल-जवाब किए। वह सवाल पूछ ही रही थीं कि ट्रंप ने इसे खत्‍म करने के लिए कह दिया। लेस्‍ले ने ट्रंप से पूछा था, 'क्‍या आपको लगता है कि आपकी ट्वीट्स और लोगों के नाम से उन्‍हें बुलाने के तरीके से लोगों का आकर्षण आपके लिए खत्‍म हो रहा है?' इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, 'नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं यहां नहीं होता अगर मेरे पास सोशल मीडिया नहीं होता। मीडिया फेक है। सच कहूं तो अगर मेरे पास सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं अपनी आवाज ही नहीं उठा सकता था।' ट्रंप ने इस दौरान आरोप लगाया कि जो बाइडेन से कभी मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते हैं।

Asked whether his tweets or name-calling turn people off, President Trump says: “I think I wouldn’t be here if I didn’t have social media.”

Moments later, he abruptly ended the interview. https://t.co/I6zv8qogcF pic.twitter.com/JYfPYOWGym