Trump Impeachment: नैंसी पेलोसी ने ट्रंप को बताया 'राष्ट्र के लिए खतरा', महाभियोग पर बहस जारी

नई दिल्ली। Donald Trump Impeachment: अपने कार्यकाल में दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ट्रंप समर्थकों द्वारा पिछले हफ्ते अमेरिकी कैपिटल (American Capitol) पर हिंसक हमले को लेकर आज अमेरिकी संसद (American parliament) में उनके खिलाफ महाभियोग सत्र की कार्यवाही शुरू की गई। सदन में बहस के दौरान यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा वार करते हुए उन्हें राष्ट्र के लिए खतरा बताया है।

बुधवार को राष्ट्रपति पद के अंतिम सप्ताह में डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग की मांग करते हुए हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने उन्हें अमेरिका के कैपिटल में 'सशस्त्र विद्रोह' के लिए जिम्मेदार ठहराया। नैंसी पेलोसी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने समर्थकों को उकसाने के लिए 'स्पष्ट और वर्तमान खतरा' बताया। अमेरिकी कांग्रेस की सबसे शक्तिशाली डेमोक्रेट नैंसी पेलोसी ने सप्ताह में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करते हुए सदन में कहा, 'उन्हें अवश्य पद से हटाया जाना चाहिए, जिस राष्ट्रपति को हम सभी प्यार करते हैं वह राष्ट्र के लिए खतरा है।'

