ट्रंप ने फिर किया जीत का दावा, 'अगर वैध वोटों की गिनती की जाए तो आसनी से जीतूंगा, आखिरी फैसला कोर्ट में होगा'

oi-Pallavi Kumari

US Election 2020 Result Update:अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। जो बाइडेन (Joe Biden) 253 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप (Donald trump) को अब तक 214 वोट मिले हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जीत का दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है, अगर आप वैध वोटों (लीगल वोटों) की गिनती करेंगे तो मैं आसानी से चुनाव जीत जीतूंगा। लेकिन अगर आप अवैध (मेल इन बैलट्स) वोटों को गिनेंगे तो वो (बाइडेन) इसके जरिए हमसे जीत को चुराने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पहले ही खई बड़े राज्यों में ऐतिहासिक मार्जिन के साथ जीत चुका है।

ट्रंप ने कहा- इसका अंत कोर्ट में होगा

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'हमारा ये मानना है कि हम ये चुनाव बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। हालांकि इसके लिए काफी ज्यादा कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे...क्योंकि हमारे पास काफी सबूत हैं। इसका अंत देश की सबसे बड़ी अदालत में होगा। हम देश में इस तरह चोरी होने नहीं दे सकते हैं।'

We think we will win the election very easily. We think this is going to be a lot of litigation because we have so much evidence & it's going to end up, perhaps, at the highest court in the land....we can't have an election stolen like this: US President Donald Trump pic.twitter.com/giMfLlNnAw