यूक्रेन युद्ध, रूस की सोच, शी जिनपिंग की हैरानी, CIA चीफ क्यों बोले, हार का जोखिम नहीं ले सकते पुतिन

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मई 08: अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक बिल बर्न्स ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है, कि वह यूक्रेन में हारने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, और इसी वजह से वो युद्ध को "दोगुना" कर रहे हैं, लेकिन सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करने की योजना के संकेत नहीं दिखाते हैं। आपको बता दें कि, कल रूस द्वितीय विश्वयुद्ध में नात्सी जर्मनी पर जीत की याद में विजय दिवस मनाने वाला है और आशंका है, कि कल राष्ट्रपति पुतिन आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं।

'Putin believes that he cannot afford to lose in the Ukraine war'. The CIA director said that China was surprised by the Ukraine results.