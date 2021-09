145 अरब डॉलर खर्च कर अमेरिका ने अफगानिस्तान में कैसी अर्थव्यवस्था बनाई, जो एक महीने में ही ढह गई

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 28: अमेरिकी करदाताओं ने अफगानिस्तान में अर्थव्यवस्था के निर्माण पर 145 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के एक महीने से भी कम समय में ही देश की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान में लोगों को पेट भरने के लिए घर का कीमती सामान, टीवी, फ्रीज, फर्नीचर बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान में कैसी अर्थव्यवस्था बनाई है, जो ताश के पत्तों की तरह बिखरने के कगार पर है?

English summary

The US spent $145 billion to build the economy in Afghanistan, which is now on the verge of collapse.