अंतरिक्ष में फंस गए अमेरिका के वैज्ञानिक, रूस अपने स्पेसक्राफ्ट से पहुंचाएगा घर या रह जाएंगे स्पेस में?

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/मॉस्को, मार्च 15: यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका के अंतरक्षि यात्री मार्क वंदे हेई पिछले एक साल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं और उनकी वापसी पर संकट के बादल घिर आये हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से रूस और अमेरिका के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। लेकिन, अब नासा की तरफ से अपने अंतरिक्ष यात्री को लेकर अहम बयान आया है।

English summary

A US astronaut has been trapped in the International Space Station amid the Ukraine war and Russia has refused to bring him.