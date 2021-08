खरबों रुपये के अमेरिकी हथियारों का जखीरा पाकर गदगद था तालिबान, अब पता चला कि धोखा हो गया

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 31: अमेरिका अब पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल चुका है और अब तालिबान को पता चल रहा है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। एक दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में करीब 85 अरब डॉलर के हथियार छोड़े हैं, जिनपर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ज्यादातर हथियार ऐसे हैं, जिन्हें खराब कर दिया गया है और अब वो किसी भी काम के नहीं हैं।

English summary

Weapons worth billions of rupees left in Afghanistan have been destroyed by the US and they are no longer of any use to the Taliban.