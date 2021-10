महिलाओं को लेकर तालिबान उठाने वाला है बड़ा कदम, दुनिया में हो सकती है तारीफ

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अक्टूबर 17: लड़कियों की शिक्षा को लेकर तालिबान बहुत जल्द बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसके बाद तालिबान की तारीफ हो सकती है। रिपोर्ट आ रही है कि, तालिबान बहुत जल्द अफगानिस्तान की लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत दे सकता है, हालांकि इसके पीछे तालिबान की तरफ से कुछ शर्त जरूर रखे जाएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि, तालिबान का ये कदम कुछ हद तक लड़कियों के लिए सुकून भरा होगा।

फिर से गुलजार हो रहा है पर्यटन उद्योग, जानिए किन-किन देशों में जा सकते हैं भारतीय और क्या हैं नियम?

English summary

The United Nations has said that the Taliban may soon announce a big step regarding the secondary education of girls.