कंपनी ने बाइक में किया ये छोटा सा बदलाव और ऐसे रूसी सेना के छक्के छुड़ाने लगा यूक्रेन

oi-Sanjay Kumar Jha

कीव, 26 मईः युद्ध के मैदानों में मोटर साइकिल का इस्तेमाल कोई नयी बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के दौरान ब्रिटिश सैनक बाइक का इस्तेमाल दुश्मन के सीमा के आस पास के इलाकों में सैनिकों द्वारा संदेश पहुंचाने और खराब रास्तों पर आसानी से ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। ये बाइक्स जहाज द्वारा पैराशूट के जरिए जमीन पर उतारी जाती थीं और उसके बाद इनका इस्तेमाल किया जाता था। वहीं जापानी सेना पैडल से चलने वाली बाइक का इस्तेमाल ब्रिटिश सैनिकों को रोकने के लिए करती थीं।

English summary

Ukrainian fighters are using electric bikes in the battle against Russia, mostly in support of reconnaissance missions, demining operations and medical deliveries, according to one of the Ukrainian e-bike makers involved.