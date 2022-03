Ukraine-Russia War: यूक्रेन से तुर्की में बातचीत के बाद बोला रूस- 'De-Escalation का मतलब युद्धविराम नहीं'

International

oi-Ankur Sharma

कीव, 30 मार्च। रूस-यूक्रेन के बीच चल रही जंग को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 24 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अभी तक कई यूक्रेनी शहर पूरी तरह से तहस-नहस हो चुके हैं लेकिन यूक्रेनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं है तो वहीं, अमेरिका और नाटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं, जिससे रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की नाटो में शामिल होने का जिद छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर दोनों देश आमने-सामने हैं।

English summary

Russia's promise to scale down military operations around Kyiv and northern Ukraine does not represent a ceasefire and talks on a formal agreement with Kyiv have a long way to go said Russia.