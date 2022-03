अगर राष्ट्रपति जेलेंस्की मारे गये...तो क्या होगा? अमेरिका ने बताया यूक्रेन युद्ध का क्या निकलेगा नतीजा?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 07: अगर रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति को मार देता है, तो फिर क्या होगा... अमेरिका की तरफ से युद्ध के 12वें दिन बड़ा बयान आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि, रूस अगर राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की की हत्या कर देता है, तो फिर यूक्रेन के पास आगे की सरकार चलाने औप "सरकार की निरंतरता" सुनिश्चित करने के लिए एक योजना है।

English summary

If Russia removes the President of Ukraine from the government, what will the US do?