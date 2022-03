Ukraine Crisis: युद्ध के 14वें दिन पलटा पासा, जेलेंस्की खुश! रूस के खिलाफ चक्रव्यूह, फंसे पुतिन?

International

कीव/मॉस्को, मार्च 09: रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन युद्ध का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है और अब जो स्थिति बनती जा रही है, उसमें अब किसी की भी जीत दिखाई नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए, क्योंकि रूस के लिए बगैर यूक्रेन फतह किए वापस लौटना असंभव सा बन गया है, तो यूक्रेन को अब इतनी मदद मिल रही है, कि वो अपने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ ऐसा फंदा कसा है, जिसमें रूसी की अर्थव्यवस्था का दम घुटना तय माना जा रहा है।

The Office of the UN High Commissioner for Human Rights in #Ukraine @UNHumanRightsUA recorded 1,335 civilian casualties in the country (474 killed & 861 injured) between 24/02/2022, when #Russia ’s armed attack against Ukraine started, & Monday 07/03/2022. https://t.co/WVe7Y3fmSL pic.twitter.com/R5PrTS5TRZ

यूक्रेन युद्ध में गाजर-मूली की तरह ध्वस्त हो रहे रूसी टैंक, जेट्स, रूसी हथियार खरीदकर फंस गया भारत?

On the 14th day of the Ukraine war, the battle is in full swing and now it has become very difficult for Russia to win this war.