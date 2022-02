शुरू हो सकता है विश्वयुद्ध, अमेरिका ने कहा, NATO करेगा कार्रवाई, जीवन का होगा विनाशकारी नुकसान

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/कीव/वॉशिंगटन, फरवरी 24: रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है और रूसी सेना ने कहा है कि, वो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बयान देते हुए कहा है कि, रूस ने जो किया है, उसके खिलाफ अब नाटो एक्शन लेगा और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि, रूस के आक्रमण के बाद इंसानी जीवन का विनाशकारी नुकसान हो सकता है।

रूस ने किया जंग का ऐलान, कितनी देर ठहर पाएगी यूक्रेन की सेना, जानिए दोनों देशों की सैन्य शक्ति?

English summary

After Russia's military action on Ukraine, the US President has said that NATO will answer it. Biden said that Russia's move will cause great human destruction.