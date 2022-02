Ukraine crisis: यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, रूस ने शुरू की जंग, पुतिन कराएंगे विश्वयुद्ध!

International

मॉस्को/कीव, फरवरी 24: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद विश्वयुद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है कि, रूस की कार्रवाई में किसी भी देश ने अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उसके गंभीर परिणाम होंगे और ऐसे परिणाम होंगे, जो किसी ने देखे भी नहीं होंगे।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया जंग का ऐलान, कहा- जो भी यूक्रेन को बचाने आएगा वो भुगतेगा अंजाम

English summary

Russia has announced military operation against Ukraine. At the same time, Ukraine has claimed that ballistic missiles have been fired at Kiev.