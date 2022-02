पाकिस्तान को वो शख्स, जो स्कॉलरशिप लेकर गया यूक्रेन, और बन गया बिजनेस टायकून, फिर चर्चा में

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, फरवरी 25: यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही है और जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन यूक्रेन संकट के बीच भारत और पाकिस्तान की कई कहानियां भी निकल कर सामने आ रही हैं। इस वक्त यूक्रेन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान का एक शख्स भी इन दिनों काफी चर्चा में है, जो एक वक्त पाकिस्तान का आम आदमी था... लेकिन, अब यूक्रेन का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है।

English summary

Know who is Mohammad Zahoor, Ukraine's top businessman of Pakistan origin... and why is it being discussed now?