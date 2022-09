हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ पूरी दुनिया में बवाल, अब तुर्की की प्रसिद्ध सिंगर ने स्टेज पर काटे बाल

International

oi-Abhijat Shekhar

तेहरान/अंकारा, सितंबर 28: ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की हिजाब सही से नहीं पहनने की वजह से मारे जाने के बाद एंटी-हिजाब आंदोलन पूरी दुनिया में फैल रहा है और अरब देशों की महिलाओं ने भी अब हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है, वहीं अब तुर्की की प्रसिद्ध सिंगर मेलेक मोसो ने परफॉर्मेंस देते हुए महसा अमीनी के समर्थन में और हिजाब के विरोध में अपने बाल काट दिए हैं। उनका स्टेज पर बाल काटने का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है।

Turkish singer @MelekMosso cuts off her hair on stage in solidarity with the Iranian women. Thank you Melek! #MahsaAmini #مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/ZjISxjGkAL

English summary

Anti-Hibaz demonstrations in Iran are being supported by the whole world and the Turkish singer has cut her hair on stage as a show of solidarity.