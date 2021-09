पाकिस्तान के 'विनाश' का आगाज, तालिबान के आने के बाद हो रहे हैं भयानक आतंकी हमले, इमरान की नाक में दम

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, सितंबर 28: काबुल पर तालिबान के कब्जा होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान लगातार वैश्विक समाज से तालिबान को मान्यता देने के लिए मनुहार कर रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान की हुकूमत यह नहीं देख पा रही है कि अफगानिस्तान में आग लगाते लगाते पाकिस्तान में भी आग लग चुकी है और उस आग से पाकिस्तान को बचाने वाला अब कोई नहीं है। पाकिस्तान से आई ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में चरम पर आतंकवाद पहुंच गया है।

पाकिस्तान में बलूचों ने किया बड़ा विद्रोह, मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति को उड़ाया, टेंशन में इमरान खान

English summary

After the establishment of Taliban rule in Afghanistan, terrorist attacks have been taking place in Pakistan in the last four years.