व्हेल के मुंह से मौत को चकमा देकर बाहर आया शख्स, सुनाई खौफनाक मंजर की कहानी

मैसाच्युसेट्स, 15 जून : मौत के मुंह में जाकर भी जीने की चाह नहीं छोड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। इन परिस्थितियों में भगवान उन व्यक्ति की सहायता भी करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक अमेरिकी शख्स के साथ। 56 वर्षीय माइकल पैकर्ड के साथ अमेरिका के मैसाच्युसेट्स में जो घटना हुई, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे पेशे से मछुआरे (लॉस्टर डाइवर) हैं। वे यह काम करीब 40 सालों से कर रहे हैं। उन्होंने समंदर में मौत को चकमा दे दिया।

मछुआरे ने अपनी जिंदगी कैसे बचाई, जानें

माइकल पैकर्ड समंदर में मछली पकड़कर बाजार में बेचते हैं। उनका काम काफी अच्छा चल रहा था। वे रोज की तरह एक दिन सुबह समंदर के हेरिंग कोव बीच पर गए। उन्होंने बताया कि जब वे समंदर में गोता मारकर 35 फीट गहराई में चले गए, इस दौरान उन्हें व्हेल ने निगल लिया।

...और आंखों के सामने अंधेरा छा गया

माइकल ने बताया कि उन्हें तेज धक्का लगा और उनके आगे एकदम से अंधेरा छा गया। हालांकि, उन्हें महसूस हुआ कि वे हिल डुल पा रहे हैं। फिर भी वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है।

क्या मैं व्हेल के पेट में हूं...

पहले तो उन्हें लगा कि, खतरनाक शार्क ने हमला किया होगा। उन्हें लगा कि वे आज मौत के मुंह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं बड़ी मछली के पेट में था। सबकुछ काला-काला नजर आ रहा था। हालांकि, उनके अनुभव ने बताया कि वे शार्क की पेट में नहीं बल्कि एक बड़ी सी व्हेल मछली के पेट में हैं।

अब मौत से बच नहीं सकता मैं, पत्नी, बच्चे को याद किया

माइकल ने सोचा कि शार्क के दांत होते हैं, और उनके खतरनाक दांतों से कोई बच नहीं सकता है। मुझे कोई जख्म भी नहीं हुआ है। उन्हें लगा कि अब वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे वक्त में उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को याद किया। इसके बाद वे पूरी जोर लगाकर व्हेल के मुंह से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे।

एकाएक चमत्कार हुआ....

माइकल को लगा कि व्हेल अपना सिर हिला रही है। उन्हें एकदम से रौशनी दिखाई दी। एक चमत्कार हुआ और व्हेल मछली ने माइकल को समंदर में फेंक दिया। माइकल ने बताया कि वे 30 सेकेंड तक व्हेल मछली की पेट में रहे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वे कैसे बाहर निकल आए।

अपनी कहानी दुनिया को बताई

व्हेल ने जब माइकल को समंदर में फेंक दिया इसके बाद उनके दोस्त ने उन्हें समंदर से बाहर निकाला। दोस्त ने बताया कि अचानक नाव के सामने पानी का गुब्बारा फूटा, जिसके साथ माइकल पैकार्ड भी बाहर आ गए। माइकल ने अपनी इस कहानी को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए बचाव दल को उसके देखभाल और मदद के लिए धन्यवाद दिया।

English summary

A US lobster fisherman recalled his encounter with the humpback whale a year after he claimed he was swallowed by the marine animal and lived to tell the tale. Speaking to local daily Cape Cod Times, Michael Packard gave a detailed account of how he entered the mouth of the whale and came out bruised but unbeaten from the scary incident.