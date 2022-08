दुनिया को भारत की ताकत का हुआ एहसास! अमेरिका ने कहा इंडिया हमारा 'महत्वपूर्ण' भागीदार

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 25 अगस्त : अमेरिका भारत को अपने अपरिहार्य भागीदार के रूप में देखता है। व्हाइट के अनुसार, यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों देशों की अलग-अलग सोच द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव करीन जीन-पियरे संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की प्रगति के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है।अमेरिका ने कहा, 'हम नियम-आधारित आदेश का बचाव करने के लिए एक साथ खड़े रहेंगे।'

English summary

The United States sees India as an indispensable partner, the White House asserted Wednesday even as the two countries are pursuing their own national interests in Ukraine.