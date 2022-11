बस 2 बार बना जा सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति, इस वजह से बनाना पड़ा था नियम, ट्रम्प ने कहा था, बदल डालूंगा

International

oi-Sanjay Kumar Jha

डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति रहते अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वे सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनकर संतोष नहीं कर सकते। उन्होंने 2019 में ट्वीट कर एक बार लिखा भी था कि उनके समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि वे दो कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ें। हालांकि वह तीसरे कार्यकाल को लेकर कुछ गंभीर हो पाते, वह उससे पहले ही 2020 का चुनाव हार गए। हाल ही में हमने देखा है कि कैसे नियमों को बदल कर शी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद हासिल किया है। ऐसे में अभी भी ये सवाल बना ही हुआ है कि क्या कोई अमेरिकी राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल पूरा कर सकता है?

