सस्ते कपड़े पहनने पर दोस्त उड़ाते थे मजाक, जानिए टेक्सास में 18 साल के शूटर ने क्यों छीन लीं 21 जिंदगियां

टेक्सास, 25 मई : टेक्सास (Texas) के उवाल्डे में स्थित रॉब एलीमेंट्री स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मृतकों में 19 बच्चों समेत कुल 21 लोग शामिल हैं। बता दें कि 18-वर्षीय बंदूकधारी ने मंगलवार को टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में जमकर गोलियां बरसाईं, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। स्टेट के गवर्नर के अनुसार, देश के स्कूल में यह एक घातक हमला है।

English summary

A teenage gunman killed at least 19 young children and two adults at an elementary school in Texas on Tuesday, prompting a furious President Joe Biden to denounce the US gun lobby and vow to end the nation's cycle of mass shootings.