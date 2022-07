Elon Musk को किस तरह का कर्मचारी चाहिए? जानकर आप कहेंगे, नहीं बनना है बंधुआ मजदूर!

International

न्यूयॉर्क, 12 जुलाई : टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Tesla CEO Elon Musk) और ट्विटर के बीच आर-पार की लड़ाई शुरू हो गई है। जिस तरह से एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदने की डील को रद्द किया है उसके बाद ट्विटर ने उनके खिलाफ बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है। बता दें कि, एलन मस्क अपनी कंपनी में काम को लेकर एकदम सख्त हैं। उन्होंने एक बार वर्क फ्रॉम होम को कैंसिल करके सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करने का फरमान जारी किया था। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा था कि अगर कोई उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है तो वह घर जा सकता है। इस बार एलन मस्क (tesla elon musk) फिर से अपने कर्मचारियों और काम को लेकर चर्चा में हैं। चलिए इस बार जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के कंपनियों में हो क्या रहा है।

Elon Musk, currently the world's richest person, is the boss of SpaceX, Tesla, The Boring Company and Solar City. For his employees, he has certain criteria for who they should be. Here's what his ideal employee looks like.