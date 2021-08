पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करेगा तालिबान, जलवायु परिवर्तन को बताया विश्व की सबसे बड़ी समस्या

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 26: काबुल पर कब्जा करने और मानवाधारिक को कुचलने के बाद अब तालिबान एक और प्रोपेगेंडा किया है। अपने आप को एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बताने की कोशिश करते हुए तालिबान ने ग्लोबल वॉर्मिंग को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बताया है और तालिबान ने कहा है कि वो दुनिया के साथ मिलकर इस वैश्विक आपदाओं से निपटने के लिए काम करना चाहता है।

English summary

The Taliban has said that climate change is a big problem and that the Taliban wants to work with global powers against global warming.