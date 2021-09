तालिबान का कट्टरपंथी ज्ञान, महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना, कैबिनेट में उनके लिए जगह नहीं

International

काबुल, सितंबर 10: 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने 7 सितंबर को अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। जिसमें एक भी महिला को स्थान नहीं दिया गया। जिसकी वजह से दुनियाभर में कहा गया कि तालिबान ने जिस तरह की सरकार बनाने का वादा किया था, उसे वो बिल्कुल नहीं निभा रहा है। ऐसे में अब तालिबान की तरफ से बयान आ गया है और तालिबान ने कहा है कि महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और सरकार में उनके लिए कोई जगह नहीं है।

English summary

The Taliban have said that women's job is to give birth to children, there is no place for them in the government.