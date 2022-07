International

मनीला, 15 जुलाई: मुस्‍कुराना और खुश रहना सेहत के लिए अच्‍छा माना जाता है, लेकिन ये इंसान के मूड पर डिपेंड करता है। जब वो किसी बात पर खुश होता है तभी उसके चेहरे पर स्‍माइल नजर आती है लेकिन अब एक देश अपने यहां सरकारी कर्मचारियों को मुस्‍कुराना अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं अगर आप मुस्‍कुराते नहीं हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

t is mandatory for everyone to smile here, otherwise you will have to pay a heavy fine