Suella Braverman: भारतीय मूल की होकर भी भारतियों के खिलाफ हुईं UK की गृहमंत्री, खोला मोर्चा

oi-Sanjay Kumar Jha

Suella Braverman ने भारत के साथ हो रहे free trade agreement को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि इस डील की वजह से UK में आने वाले भारतीय लोगों की संख्या बढ़ सकती है। सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की हैं लेकिन उनका बयान पूरी तरह से भारत विरोधी है। 42 साल की सुएला ब्रेवरमैन भारत के गोवा की रहने वाली हैं और अटॉर्नी जनरल रही हैं। सुएला ब्रेवरमैन, ट्रस खेमे की हैं। पीएम पद के लिए सुएला ने Rishi Sunak के खिलाफ जाकर Liz Truss का समर्थन किया था।

English summary

Suella Braverman said, “I have concerns about having an open borders migration policy with India because I don’t think that’s what people voted for with Brexit,” she said.