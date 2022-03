आर्थिक संकट ने तोड़ी श्रीलंका की कमर, कागज की कमी के चलते अखबार बंद, परीक्षाएं रद्द

International

कोलंबो, मार्च 26: आर्थिक संकट ने श्रीलंका की कमर तोड़कर रख दी है और स्थिति ये बन गई है, कि श्रीलंका में पेपर छापने के लिए अब पेपर ही नहीं बचे हैं और श्रीलंका के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र द आइलैंड, जो गृहयुद्ध के दौरान भी बिना किसी रुकावट के प्रकाशित हुआ था, उसने देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट के बीच अखबारी कागज की कमी के कारण अब शनिवार को अपना अखबार नहीं छापा।

Due to the shortage of paper in Sri Lanka, the print of the country's old newspaper had to be stopped.