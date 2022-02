'क्या 500 टन के स्पेस स्टेशन को भारत.....पर गिरा दें', अमेरिका पर क्यों भड़के रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 फरवरी: यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने जिस तरह से रूस पर पाबंदियों की घोषणा की है, वह उसे नागवार गुजर रहा है। मास्को को लग रहा है कि इससे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के काम में भी अड़ंगा लगेगा। यही वजह है कि उसने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस ने अमेरिका से कहा है कि अगर वह असहयोग की वजह से अनियंत्रित होकर गिरेगा तो रूस उसकी चपेट में नहीं आने वाला। बल्कि, खुद अमेरिका ही उसकी चपेट में आ सकता है या फिर 500 टन का वह विशाल फुटबॉल मैदान जितना बड़ा ढांचा भारत पर भी गिर सकता है।

English summary

The Russian space agency Roscosmos has said that the new sanctions imposed by the US against it could make the International Space Station unsafe and it could fall on the US including India or China.