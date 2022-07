वैज्ञानिकों ने पहली बार चूहे की उम्र को घटाया, अब इंसानों पर किया जाएगा प्रयोग, विज्ञान का चमत्कार

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 26: इंसानों में अमर होने की चाहत है और कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता है। हर इंसान चाहता है, कि वो कभी भी ना मरे, वो अमर हो जाए और दुनियाभर के वैज्ञानिक इस कोशिश में लगातार प्रयोग करते रहते है और पहली बार ऐसा हुआ है, कि वैज्ञानिकों की एक टीम ने चूहों की उम्र घटाने में कामयाबी हासिल कर ली है और इसे विज्ञान का चमत्कार कहा जा रहा है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार वैज्ञानिकों की एक टीम ने चूहों की कोशिकाओं को रीसेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे चूहों की उम्र कम हो गई है।

English summary

Scientists have succeeded in reducing the lifespan of mice for the first time and will now be used on humans.