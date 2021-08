आर्कटिक के पिघलते बर्फ से निकल सकते हैं हजारों जानलेवा वायरस, दुनिया में मचने वाली है तबाही?

International

आर्कटिक, अगस्त 04: पृथ्वी पर संकट गहराता जा रहा है। पूरी दुनिया में बढ़ते तापमान की वजह से आर्कटिक में जमा हजारों सालों का बर्फ अब पिघल रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने काफी गंभीर चेतावनी जारी की है। हीटवेव, सूखा, समुद्र में बढ़ता एसिड और लगातार बढ़ता जलस्तर पूरी दुनिया के सामने काल की तरह मुंह खोल रहा है। करीब 90% दुनिया उत्तरी गोलार्ध में रहती है, जिसमें प्रमुख जनसंख्या केंद्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हैं और वैज्ञानिकों ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि आर्कटिक में जमा ऐसे ऐसे जानलेवा वायरस इंसानों के बीच आने वाला है, जो इंसानी आबादी को पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखता है।

साइबेरिया ने पूरी दुनिया को खतरे में डाला, जहरीली गैस निकलने से लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा

Scientists have said that a plethora of bacteria and viruses are hidden in the Arctic, which can become deadly for the whole world at any time.