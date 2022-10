रूसी हमले में 20 नागरिकों की मौत, यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में

International

oi-Artesh Kumar

कीव, 1 अक्टूबर : रूसी सेना ने शनिवार को यूक्रेन (Russia, Ukraine Conflict) के पूर्वोत्तर इलाके में एक नागरिक निकासी काफिले पर गोलीबारी की। इस हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मास्को की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन के क्षेत्र के एक हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि, रूसी सेना अंधाधुंध फायरिंग और बमबारी कर रहे हैं। वहीं,रूसी सेना पर आरोप है कि उसने परमाणु संयंत्र के महानिदेशक का अपहरण करके यूक्रेन और यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

English summary

Russian forces seized the director-general of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, Ihor Murashov, around 4 p.m. Friday, Ukrainian state nuclear company Energoatom said. That was just hours after Putin signed treaties to absorb Moscow-controlled Ukrainian territory into Russia, including the area around the nuclear plant.