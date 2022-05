दुनिया के लिए राहत की बात, परमाणु बम नहीं चलाएगा रूस, लेकिन अल्ट्रासोनिक हथियार चलाने की चेतावनी...

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मई 02: यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन और पिछले दो महीने की लड़ाई के दौरान दुनिया जिस बात से सबसे ज्यादा परेशान थी, वो बात ये थी, कि कहीं परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए। लेकिन, अब ऐसा लग रहा है, कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ रूस ने अल्ट्रासोनिक हथियार चलाने की चेतावनी दे दी है। ऐसे में आईये जानते हैं, कि युद्ध के 68वें दिन क्या जंग के मैदान में क्या बड़े अपडेट्स हैं और अल्ट्रासोनिक हथियार क्या होते हैं?

English summary

Giving great relief to the world, Russia has said that it is not a supporter of nuclear war, but Russia has warned against using ultrasonic weapons.