पुतिन के इस कदम से यूरोप को लगा तगड़ा झटका, जर्मनी समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था का डूबना तय!

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, जुलाई 26: यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन ने तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस को प्रतिबंधों के जाल में ये सोचकर घेरा था, कि रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को बुला लेगा और पश्चिमी देशों के सामने रूसी राष्ट्रपति पुतिन घुटनों पर होंगे, लेकिन ऐसा लगता है, कि अमेरिका और यूरोप के खिलाफ पुतिन ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी और यही वजह है, कि पुतिन ने अब जो कदम उठाए हैं, उससे यूरोपीय देशों में खलबली मच गई है।

Russia has once again decided to stop the energy supply to Europe, which will affect the economies of European countries to a fatal level.