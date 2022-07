अमेरिका के HIMARS के आगे रूस का S-400 हुआ फेल, 12 रूसी सैनिक ढेर, पुतिन नाराज

International

कीव, 11 जुलाई : रूस-यूक्रेन युद्ध (russia ukraine conflict) अपने पांच महीने पूरे होने के करीब है। जानकारी के मुताबिक, अब इस जंग में दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान होने की खबर है। हालांकि, कई मोर्चों पर यूक्रेन का पलड़ा भारी होता दिख रहा है, जिसमें पश्चिमी देशों के हथियारों का बड़ा योगदान है। खबर आ रही है कि एक कमांड पोस्ट पर 12 रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं, पुतिन अपने एस-400 डिफेंस सिस्टम के फेल होने से काफी नाराज हैं। अमेरिका की HIMARS मिसाइलें युद्ध में रूस को गहरी चोट पहुंचा रही हैं।



English summary

Russian Telegram channels have reported that Putin is angered by the failure of the S-400 anti-air system to protect troops. Ukraine is strengthening its forces for a major offensive around Kherson in order to retake the city from Russian occupation.