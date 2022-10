रूस ने अब HIV पॉजिटिव कैदियों को जंग की आग में झोंका! हार के डर से तिलमिला उठे पुतिन

International

oi-Artesh Kumar

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष (Russia-Ukraine Conflict) अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। रूस की सैन्य लामबंदी और यूक्रेन जंग के लिए नए सैन्य कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन के आने से यूक्रेन में जंग की दशा और दिशा ही बदलती जा रही है। खबर है कि जंग में रूस ने अपने हजारों सैनिकों को गवां दिए हैं। इसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य लामबंदी की घोषणा की थी। अब खबर है कि, रूस वैसे खूंखार अपराधियों को सेना में भर्ती कर रहा है जो भयंकर और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं।

English summary

The Wagner group, which is called president Vladimir Putin's private army, is apparently recruiting Russian convicts suffering from diseases including HIV and hepatitis C for the Ukraine war, according to UK intelligence.